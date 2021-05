Covid, 20 mila farmacisti pronti a vaccinare (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A pochi giorni dall’approvazione definitiva del Dl Sostegni, che sancisce la partecipazione di farmacisti e farmacie di comunità alla campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus, i dati dimostrano che la professione ha risposto con grandissimo slancio alla chiamata del Paese”. Lo dice il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani, Andrea Mandelli.“In base ai rilievi condotti due giorni fa sono poco meno di 20.000 colleghi hanno completato i corsi abilitanti dell’Istituto Superiore di Sanità e altri 3.000 li concluderanno a breve – aggiunge -. Le farmacie private convenzionate che parteciperanno al Piano Vaccinale sono 10.518 su 17.617, cui si aggiungono 1.000 farmacie comunali su 2.000. Sono dati che testimoniano la nascita di una vera rete di prossimità dei siti vaccinali, che permetterà di raggiungere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A pochi giorni dall’approvazione definitiva del Dl Sostegni, che sancisce la partecipazione die farmacie di comunità alla campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus, i dati dimostrano che la professione ha risposto con grandissimo slancio alla chiamata del Paese”. Lo dice il presidente della Federazione degli Ordini deiItaliani, Andrea Mandelli.“In base ai rilievi condotti due giorni fa sono poco meno di 20.000 colleghi hanno completato i corsi abilitanti dell’Istituto Superiore di Sanità e altri 3.000 li concluderanno a breve – aggiunge -. Le farmacie private convenzionate che parteciperanno al Piano Vaccinale sono 10.518 su 17.617, cui si aggiungono 1.000 farmacie comunali su 2.000. Sono dati che testimoniano la nascita di una vera rete di prossimità dei siti vaccinali, che permetterà di raggiungere ...

Advertising

myrtamerlino : Il #Covid_19 ci ha strappato oltre 120 mila persone, ha rubato il lavoro a tanta gente e le cose per cui vale la pe… - Activnews24 : ?? #Covid, in Italia scende l'incidenza settimanale, stando ai primi dati del monitoraggio. Il valore è di 66 casi p… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. In discesa anche l'incidenza, i… - Agenzia_Ansa : Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. In discesa anche l'incide… - savonanews : Covid-19, il report del Ministero conferma la Liguria in zona bianca. L'indice Rt è 0,7 ed in provincia di Savona i… -