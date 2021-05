Costruire con la canapa si può? La scommessa nella bioedilizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Skip to content È probabilmente la più antica pianta da fibra coltivata dall’uomo. Ed è diventata un sinonimo di ecosostenibilità e innovazione. Semi, farina e olio sono utilizzati nell’agroalimentare per fare pasta e biscotti. Gli estratti delle foglie e l’olio ottenuto dalla spremitura del seme sono impiegati per fare saponi, creme, latte detergente. C’è chi con la canapa produce anche bioplastica compostabile e biodegradabile. E i vantaggi della sua coltivazione sono molteplici: è estremamente resistente, necessita di poca acqua, cresce senza dover usare fertilizzanti, pesticidi o erbicidi e bonifica il terreno assimilando le sostanze inquinanti. «La Cina è il più grande produttore mondiale della canapa industriale soprattutto per il settore tessile e per il seme alimentare di canapa per fare l’olio o le farine. Gli ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Skip to content È probabilmente la più antica pianta da fibra coltivata dall’uomo. Ed è diventata un sinonimo di ecosostenibilità e innovazione. Semi, farina e olio sono utilizzati nell’agroalimentare per fare pasta e biscotti. Gli estratti delle foglie e l’olio ottenuto dalla spremitura del seme sono impiegati per fare saponi, creme, latte detergente. C’è chi con laproduce anche bioplastica compostabile e biodegradabile. E i vantaggi della sua coltivazione sono molteplici: è estremamente resistente, necessita di poca acqua, cresce senza dover usare fertilizzanti, pesticidi o erbicidi e bonifica il terreno assimilando le sostanze inquinanti. «La Cina è il più grande produttore mondiale dellaindustriale soprattutto per il settore tessile e per il seme alimentare diper fare l’olio o le farine. Gli ...

