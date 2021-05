Così il Covid ci ha ricordato che non siamo tutti uguali: meglio la libertà di questa uguaglianza (Di venerdì 21 maggio 2021) «Ci ha ricordato, questa malattia Così grave e Così insidiosa, che siamo tutti uguali». Così ha detto il presidente della Repubblica l'altro giorno, parlando a una scolaresca. E l'intento pedagogico del capo dello Stato era sicuramente buono, ma il dilagare di quella malattia e i provvedimenti che hanno preteso di contrastarla hanno semmai reso evidente lo stato vero delle disuguaglianze in questo Paese: quelle che separano la maggioranza dei garantiti dalle minoranze dei produttori lasciati senza tutela, perché la loro tutela è il lavoro e il loro lavoro non solo è stato bandito in omaggio a presunte ragioni sicuritarie, ma è stato trattato come un ghiribizzo rinunciabile, una specie di strana mania incapace di capire che "prima viene la salute". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) «Ci hamalattiagrave einsidiosa, che».ha detto il presidente della Repubblica l'altro giorno, parlando a una scolaresca. E l'intento pedagogico del capo dello Stato era sicuramente buono, ma il dilagare di quella malattia e i provvedimenti che hanno preteso di contrastarla hanno semmai reso evidente lo stato vero delle disuguaglianze in questo Paese: quelle che separano la maggioranza dei garantiti dalle minoranze dei produttori lasciati senza tutela, perché la loro tutela è il lavoro e il loro lavoro non solo è stato bandito in omaggio a presunte ragioni sicuritarie, ma è stato trattato come un ghiribizzo rinunciabile, una specie di strana mania incapace di capire che "prima viene la salute". ...

