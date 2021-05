Cosa c'è nel Decreto Sostegni Bis per le famiglie, i giovani e le imprese (Di venerdì 21 maggio 2021) Il prolungamento del reddito di emergenza fino a settembre, il contratto di solidarietà e rioccupazione, i fondi per i buoni spesa dei comuni alle famiglie in difficoltà, l'aumento degli stanziamenti ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) Il prolungamento del reddito di emergenza fino a settembre, il contratto di solidarietà e rioccupazione, i fondi per i buoni spesa dei comuni allein difficoltà, l'aumento degli stanziamenti ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Essere libero è niente, divenirlo è cosa celeste». Nasceva oggi a Rammenau nel 1762 Johann Gottlieb Fichte, inne… - borghi_claudio : @RoyRoygio Caro Signore non sono Senatore quindi non conosco la vicenda di Formigoni ma da sempre credo fermamente… - borghi_claudio : *** ATTENZIONE *** Cosa vi dicevo? Sta scattando la censura. Intollerabile, vergognosa. 'confidiamo nel suo tempest… - daxtutto : @_NonDirmelo_ Anche io, quando faccio un colloquio a un neolaureato, tendo a farlo. Se dovesse dirmi ‘mi dia del le… - EMMAgioda : RT @btshouse_ita: ?Buongiorno ARMY, siete svegli/e per #BTS_Butter?? ?? Cosa ne pensate? State già ballando per casa? ?? Noi ci stiamo mette… -