TgLa7 : #Corruzione, arrestato sindaco dimissionario di Foggia. #Landella posto ai domiciliari, indagata anche la moglie - Trmtv : Corruzione, arrestato il sindaco dimissionario di Foggia - Marialuisamean1 : Corruzione, arrestato sindaco dimissionario di Foggia | Sky TG24 - nessunoindietro : 'Fuggi da Foggia.......e dai Carabinieri' Foggia, arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella (LEGA): è accu… - Mintauros1 : RT @davidemonge: Eccone un altro! Foggia, arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella (Lega): è accusato di corruzione e tentata co… -

Il sindaco dimissionario di Foggia Franco Landella (Lega) è statoe messo ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile con le accuse die tentata concussione. Nell'ambito della stessa inchiesta sono state raggiunte da misure cautelari altre ...stato socio dei familiari del pluripregiudicato barese Francesco Vavalle , il giudice molfettese Giuseppe De Benedictis ,perin atti giudiziari (in concorso con l'avvocato Giancarlo Chiariello ) e detenzione di un arsenale da guerra. Quel 25 per cento delle quote della Point benz srl (che costruiva ...Il sindaco dimissionario di Foggia Franco Landella (Lega) è stato arrestato e messo ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile con le accuse di corruzione e tentata concussione.Per Daniela Di Donna interdizione dai pubblici uffici. Anche gli altri amministratori sono accusati di corruzione e tentata concussione ...