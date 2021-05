Corriere: Pasqua, La Penna e Robilotta rischiano la radiazione per poche centinaia di euro (Di venerdì 21 maggio 2021) I tre arbitri sospesi in seguito all’indagine sui rimborsi spese gonfiati sono Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta (quest’ultimo implicato anche nell’inchiesta sui voti falsificati per il passaggio di categoria). I tre, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, “sarebbero già stati ascoltati tutti quanti da Giuseppe Chiné, capo della Procura, il quale si è attivato subito senza fare sconti a nessuno, ed è prossimo alla chiusura dell’indagine. Le presunte irregolarità individuate nelle note spese non sarebbero rilevanti dal punto di vista economico: qualche centinaio di euro, discrepanze relative al rimborso chilometrico, all’uso dei taxi, perfino ai tamponi ai quali devono sottoporsi i direttori di gara. Ma è chiaro che questo non diminuirebbe la gravità degli atti, se venissero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) I tre arbitri sospesi in seguito all’indagine sui rimborsi spese gonfiati sono Fabrizio, Federico Lae Ivan(quest’ultimo implicato anche nell’inchiesta sui voti falsificati per il passaggio di categoria). I tre, secondo quanto scrive ildella Sera, “sarebbero già stati ascoltati tutti quanti da Giuseppe Chiné, capo della Procura, il quale si è attivato subito senza fare sconti a nessuno, ed è prossimo alla chiusura dell’indagine. Le presunte irregolarità individuate nelle note spese non sarebbero rilevanti dal punto di vista economico: qualche centinaio di, discrepanze relative al rimborso chilometrico, all’uso dei taxi, perfino ai tamponi ai quali devono sottoporsi i direttori di gara. Ma è chiaro che questo non diminuirebbe la gravità degli atti, se venissero ...

