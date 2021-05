Coronavirus, venerdì 21 maggio: sono 451 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 14mila tamponi e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471 nuovi casi positivi 11 decessi e 1.671 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “il livello di rischio scende a basso”. A Roma i nuovi casi sono 258. Nella Asl Roma 1 sono 79 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi. Nella Asl Roma 2 sono 125 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 54 casi e si tratta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Oggi nel, su quasi 14mila tamponi e quasi 16mila antigenici per un totale di 29.659 test, si registrano 471casi positivi 11 decessi e 1.671 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “il livello di rischio scende a basso”. A Roma icasi258. Nella Asl Roma 179 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi. Nella Asl Roma 2125 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi. Nella Asl Roma 354 casi e si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Coronavirus, in Puglia i contagi restano stabili: 365 nuovi casi. I ricoverati sotto quota mille Il numero dei nuovi casi di Covid in Puglia si mantiene costante: sono 365 quelli registrati nel bollettino epidemiologico di venerdì 21 maggio a fronte di 8.415 tamponi. Giovedì 20 erano 386 su 8.679 test. Il totale degli attualmente positivi è di 33mila 147 persone. Sono 991 i pugliesi ricoverati. La suddivisione per ...

Covid: 20 contagi e un morto a Vercelli Emergenza Coronavirus. Sono 20 i contagi riscontrati oggi, venerdì 21 maggio, nel Vercellese . Rispetto alla giornata di ieri si registrano anche 32 pazienti guariti e, purtroppo, un decesso . In Regione, nella ...

Sulmona piange un'altra vittima Covid: oggi 2 casi. Si allarga il fronte della casa di Onda Tv