Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 maggio 2021: 493 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 493 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.335 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 21 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta dunque al 1.9%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.015 . In calo anche i ricoveri: -30 rispetto alla giornata di ieri (in totale 788 ), di cui 99 in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 202.0560 e i decessi a 5.720. Da inizio pandemia sono 221.811 le persone contagiate dal Covid-19 in Sicilia.Catania è la città in cui si registra l’incremento maggiore di positività con 145 casi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 493 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 26.335 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 21. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta dunque al 1.9%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.015 . In calo anche i ricoveri: -30 rispetto alla giornata di ieri (in totale 788 ), di cui 99 in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 202.0560 e i decessi a 5.720. Da inizio pandemia sono 221.811 le persone contagiate dal Covid-19 in.Catania è la città in cui si registra l’incrementore di positività con 145...

Advertising

Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 maggio 2021: 493 nuovi casi, la situazione a Palermo - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia i nuovi casi sono 493: oltre 1.400 guariti nelle ultime 24 ore - messina_oggi : Sono 493 i nuovi positivi al Covid in Sicilia. I test effettuati sono stati 26.335, tasso di positività all’1,8%.… - avvvitalemario : RT @Lasiciliaweb: Sicilia: il tasso di positività scende all'1,8% Coronavirus: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 100.… - domenicosabell1 : ... poi i 218#.. ... morti, italia, i 378#.. ... morti, russia.. ... i 191#.. ... morti della polonia.. ... i 200 d… -