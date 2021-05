Coronavirus: quasi 475'000 nuove vaccinazioni in 7 giorni, UFSP (Di venerdì 21 maggio 2021) Le dosi di vaccino contro il Covid - 19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 13 maggio al 19 maggio sono state 473'104. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell'Ufficio federale ... Leggi su swissinfo.ch (Di venerdì 21 maggio 2021) Le dosi di vaccino contro il Covid - 19 somministrate in Svizzera nella settimana dal 13 maggio al 19 maggio sono state 473'104. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi sul sito dell'Ufficio federale ...

