Coronavirus | oggi il nuovo monitoraggio ISS | Speranza | tutta l’Italia in zona Gialla L’Australia chiude i confini fino alla metà del 2022 – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 21 maggio 2021)rmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.09 – L’annuncio del Ministroindal 24 maggio 10.53 – Guariti e vaccinati, 1 italiano su 2 è immune al Covid 8.17 – Italia in. E tre Regioni si candidano per laBianca 19.20 – Nasce il certificato vaccinale Ue Europa Unione europea19.00 – Accordo tra Ue e Pfizer, in arrivo altre 1,8 miliardi di dosi per varianti e terze somministrazioni Vaccino18.00 –in ...