Coronavirus | nelle Marche 176 nuovi positivi in un giorno | la metà in una sola provincia La progressione del contagio

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-21) e nei reparti (-165). A fronte di 44.109… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Prenotazioni aperte per gli #over60 che potranno accedere alla prima dose del #vaccino nelle… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 7.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - OlaIbra09861819 : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-21) e nei reparti (-165). A fronte di 44.109 tampon… - gauchonews : #Covid, l’#Argentina torna in #lockdown nelle aree a rischio. “Peggiore momento della #pandemia” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle

I dati della regione Sono 176 i contagi daMarche oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato cheultime 24 ore sono stati testati 3168 tamponi: 1627 nel percorso nuove ......sieri li prenotiamonostre agende. La classe '40 - '49 potrebbe avere l'appuntamento già tra un mese'. Reggio Emilia ausl reggio emilia campagna vaccinale Marco Massari emergenza...Adesso è ufficiale: il Lazio rimane in zona gialla anche per la prossima settimana. Tutti gli indicatori sono in calo: dal numero di focolai al tasso di occupazione dei posti letto in ospedale (terapi ...Via libera in Giappone ai vaccini anti-Covid di Moderna e AstraZeneca. L'agenzia Kyodo dà notizia dell'autorizzazione da parte del governo ai due sieri con l'indicazione del ministero della Salute per ...