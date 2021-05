Coronavirus in Toscana: 11 morti oggi 21 maggio. E 392 nuovi contagi (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 11 i morti per Coronavirus di oggi 21 maggio 2021 in Toscana: si tratta di 8 uomini e 3 donne con età media di 84 anni. Mentre sono 392 i nuovi casi (sensibilmente meno dei 559 di ieri) con età media di 41 anni: il 20 per cento ha meno di 20 anni, il 23 per cento tra 20 e 39, il 39 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 2 per cento ottanta o più L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 11 iperdi212021 in: si tratta di 8 uomini e 3 donne con età media di 84 anni. Mentre sono 392 icasi (sensibilmente meno dei 559 di ieri) con età media di 41 anni: il 20 per cento ha meno di 20 anni, il 23 per cento tra 20 e 39, il 39 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 2 per cento ottanta o più L'articolo proviene da Firenze Post.

