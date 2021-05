Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 maggio: 5.218 nuovi casi, i morti sono 218 (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 5.218 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 5.741. Aumentano i tamponi effettuati: 269.744, contro i 251.037 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,9% (ieri era al 2,3%). sono 218 i morti (ma c'è un ricalcolo della Campania), 75 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 847, poi la Campania con 705. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 orestati 5.218 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 5.741. Aumentano i tamponi effettuati: 269.744, contro i 251.037 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,9% (ieri era al 2,3%).218 i(ma c'è un ricalcolo della Campania), 75 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 847, poi la Campania con 705. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ...

