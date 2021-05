Coronavirus in Campania, i dati del 20 maggio: 705 nuovi positivi e 1.630 guariti (Di venerdì 21 maggio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 20 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 705 positivi su 15.506 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della Regione ha reso noto che i positivi del giorno al Coronavirus in Campania sono 705 di cui asintomatici 476 e sintomatici 229. Tamponi molecolari del giorno: 15.506. Tamponi antigenici del giorno: Leggi su 2anews (Di venerdì 21 maggio 2021)in: il bollettino di ieri 20dell’unità di Crisi regionale riporta 705su 15.506 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della Regione ha reso noto che idel giorno alinsono 705 di cui asintomatici 476 e sintomatici 229. Tamponi molecolari del giorno: 15.506. Tamponi antigenici del giorno:

