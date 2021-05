Coronavirus, il bollettino del 21 maggio 2021: 5.218 nuovi casi, 218 i decessi. La situazione in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 5.218 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 5.741 di ieri. In risalita il numero di decessi, 218 quelli registrati nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che scende all'1,9% (ieri era al 2,3%).Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati a venerdì 21 maggio, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 291.788 (-7.698) Deceduti: 125.028 (+218) Dimessi/Guariti: 3.766.660 (+12.695) Ricoverati: 9.925 (-458) Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.469 (-75) Tamponi: 64.092.492 (+269.744) Totale casi: 4.183.476 (+5.218) Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 5.218 idi positività alemersi in, contro i 5.741 di ieri. In risalita il numero di, 218 quelli registrati nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che scende all'1,9% (ieri era al 2,3%).Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati a venerdì 21, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 291.788 (-7.698) Deceduti: 125.028 (+218) Dimessi/Guariti: 3.766.660 (+12.695) Ricoverati: 9.925 (-458) Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.469 (-75) Tamponi: 64.092.492 (+269.744) Totale: 4.183.476 (+5.218)

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 maggio: 5.218 nuovi casi, i morti sono 218 - Corriere : In Italia 5.218 nuovi casi e 218 morti. Tasso di positività all’1,9% - fabioboss_g : RT @Virus1979C: Coronavirus, il bollettino: 5.218 nuovi casi e 218 morti nelle ultime 24 ore. Tasso positività cala all'1,9%. - SmorfiaDigitale : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 m... - VivMilano : RT @VittorioCocive1: Bollettino Coronavirus Italia, oggi 5.218 contagi su 269.744 tamponi e 218 morti per Covid: i dati di venerdì 21 maggi… -