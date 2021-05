Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 21 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania“L’Italia inizia a respirare, inizia a intravedere il ritorno ad una vita normale”, ha aperto così la diretta Facebook di questo pomeriggio il presidente Vincenzo De Luca. La curva epidemiologica, infatti, comincia ad evidenziare una discesa importante dei contagi. Da lunedì tutta la penisola diventerà un’unica zona gialla, segno che la campagna di vaccinazione sta dando i frutti sperati. Nonostante i dati in netto miglioramento, il presidente De Luca ha ribadito che andrà seguita la linea della prudenza. Il rischio della diffusione di varianti continua a preoccupare e quindi ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildelladi21. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazionein“L’Italia inizia a respirare, inizia a intravedere il ritorno ad una vita normale”, ha aperto così la diretta Facebook di questo pomeriggio il presidente Vincenzo De Luca. La curva epidemiologica, infatti, comincia ad evidenziare una discesa importante dei contagi. Da lunedì tutta la penisola diventerà un’unica zona gialla, segno che la campagna di vaccinazione sta dando i frutti sperati. Nonostante i dati in netto miglioramento, il presidente De Luca ha ribadito che andrà seguita la linea della prudenza. Il rischio della diffusione di varianti continua a preoccupare e quindi ...

