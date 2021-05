Coronavirus | 5 218 nuovi casi con 269 744 tamponi | tasso di positività all’1 | 9% I morti sono 218 | nuovo calo dei ricoverati con sintomi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 orestati rintracciati 5.218di infezione da Sars-Cov-2 in Italia tra i 269.744effettuati. Ildicala quindi,9%. Sipurtroppo registrati altri 218 decessi, mentre prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali con 458conin meno rispetto a giovedì e 51 ingressi in terapia intensiva. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 21/05/21 • Attualmente positivi: 291.788 • Deceduti: 125.028 (+218) • Dimessi/Guariti: 3.766.660 (… - ValeRossignoli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 21/05/21 • Attualmente positivi: 291.788 • Deceduti: 125.028 (+218) • Dimessi/Guariti: 3.766.660 (+12.695)… - Agenzia_Dire : Il bollettino odierno sul #coronavirus di @DPCgov e @MinisteroSalute mostra un netto calo dei ricoveri sia ordinari… - Corriere : In Italia 5.218 nuovi casi e 218 morti. Tasso di positività all’1,9% - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 maggio: 5.218 nuovi casi, i morti sono 218 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 218

Sanificazione in aeroporto - Ansa . Sono 5.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invecele vittime in un giorno, mentre ieri erano ...Sono 5.contagiati ( - 523 rispetto a ieri), mentre i morti sonomorti, mentre giovedì erano ... TOSCANA - In Toscana 'sta crollando sempre di più sia l'indice dei contagi' da'sia l'...Sono 5.218 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, mentre ieri ...Sono 5.218 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741 ...