Coronavirus, 392 nuovi casi e 12.288 persone al momento positive. Undici decessi (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 392 i nuovi casi di Coronavirus registrati, nelle ultime ventiquattro ore, nel bollettino quotidiano della Regione che disegna l'andamento dell'epidemia in Toscana, inviato come ogni giorno a mezzogiorno alla Protezione Civile nazionale. Trecentonovantadue nuovi casi (e dunque ... Leggi su valdelsa (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 392 idiregistrati, nelle ultime ventiquattro ore, nel bollettino quotidiano della Regione che disegna l'andamento dell'epidemia in Toscana, inviato come ogni giorno a mezzogiorno alla Protezione Civile nazionale. Trecentonovantadue(e dunque ...

Advertising

LivornoPress : Covid Toscana: 15 positivi nel livornese. Nella regione 392 casi e 11 decessi #covidtoscana #bollettinocovid… - GazzettadiSiena : I numeri del bollettino quotidiano della Regione sull’andamento della pandemia - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 392 nuovi positivi, 955 guarigioni e 11 decessi - toscananotizie : #COVID19 #Toscana I dati del #21maggio Per saperne di più ?? - LIDAMUGNAI : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #21maggio ?? 392 nuovi casi ?? 20.554 tamponi eseguiti ?? 837 ricoverati (-40 da ieri) ?? 14… -