Corona virus: Italia, 291788 attualmente positivi a test (-7698 in un giorno) con 125028 decessi (218) e 3766660 guariti (12695). Totale di 4183476 casi (5218) Dati della protezione civile: effettuati 269744 tamponi (Di venerdì 21 maggio 2021)

