Copa America 2021, la Conmebol toglie alla Colombia l’organizzazione (Di venerdì 21 maggio 2021) La Coppa America del mese prossimo non si giocherà in Colombia. Lo ha deciso la Conmebol che ha deciso di togliere al paese l’organizzazione del torneo, gestita in coabitazione con l’Argentina. Una decisione dettata dall’ondata di proteste di piazza contro il presidente Colombiano Ivan Duque. La Conmebol ha dichiarato in una nota che era impossibile posticipare il torneo a novembre e ha assicurato che informerà “nei prossimi giorni sul trasferimento delle partite che dovrebbero essere giocate in Colombia“, dopo la richiesta del Governo di rinviare la rassegna. Martedì scorso, il presidente argentino Alberto Fernandez si era detto disponibile ad ospitare l’intera Copa America. La situazione è precipitata la scorsa ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) La Coppadel mese prossimo non si giocherà in. Lo ha deciso lache ha deciso dire al paesedel torneo, gestita in coabitazione con l’Argentina. Una decisione dettata dall’ondata di proteste di piazza contro il presidenteno Ivan Duque. Laha dichiarato in una nota che era impossibile posticipare il torneo a novembre e ha assicurato che informerà “nei prossimi giorni sul trasferimento delle partite che dovrebbero essere giocate in“, dopo la richiesta del Governo di rinviare la rassegna. Martedì scorso, il presidente argentino Alberto Fernandez si era detto disponibile ad ospitare l’intera. La situazione è precipitata la scorsa ...

