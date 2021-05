Consulenti finanziari online | cosa offrono e come sceglierli

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) Gli addetti ai lavori la chiamano robo advisory, “conusulenza roboztizzata”, creata attraverso algoritmi matematici, con l’intervento dell’uomo ridotto al minimo possibile. E’ un fenomeno che in futuro potrebbe cambiare nel profondo l’industria del risparmio, soprattutto quando i cosiddetti millennial, cioè i nati dal 1980 in poi nell’era dell’informatica e del digitale, avranno un bel po’ di soldi da investire e cercheranno alternative alle banche tradizionali. Ai millennial che utilizzano il web per cercare qualunque informazione, non sembrerà affatto campata in aria l’idea di rivolgersi a consulenteo che opera a distanza e offre i suoi servizi soltanto su internet, senza sportelli, agenzie o uffici sparsi sul territorio. E’ proprio quello che propongono i cosiddetti robo advisor, che hanno mosso da qualche anno i loro primi passi anche in Italia, ...