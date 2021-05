Confindustria Salerno, webinar Simest: ecco le nuove misure per l’export e l’internazionalizzazione (Di venerdì 21 maggio 2021) “Mercati esteri: la finanza agevola il tuo business. Presentazione degli strumenti a sostengo dell’internazionalizzazione”: questo il titolo del webinar organizzato da Confindustria Salerno in collaborazione con Simest a supporto delle imprese associate. Nel corso dell’incontro, introdotto e moderato dai vice presidenti con delega all’internazionalizzazione, Stefania Rinaldi, e al Credito, Pierluigi Pastore, il responsabile Equity Origination Simest Marco Rosati ha illustrato alcune misure per le quali sarà possibile presentare i progetti a partire dal prossimo 3 giugno. Si tratta di quelle relative a fiere (area espositiva, spese logistiche, promozionali, consulenti), e-commerce (creazione piattaforma, Market Place, web marketing, S.e.o., social ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) “Mercati esteri: la finanza agevola il tuo business. Presentazione degli strumenti a sostengo del”: questo il titolo delorganizzato dain collaborazione cona supporto delle imprese associate. Nel corso dell’incontro, introdotto e moderato dai vice presidenti con delega al, Stefania Rinaldi, e al Credito, Pierluigi Pastore, il responsabile Equity OriginationMarco Rosati ha illustrato alcuneper le quali sarà possibile presentare i progetti a partire dal prossimo 3 giugno. Si tratta di quelle relative a fiere (area espositiva, spese logistiche, promozionali, consulenti), e-commerce (creazione piattaforma, Market Place, web marketing, S.e.o., social ...

