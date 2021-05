Confindustria Caserta, il vicepresidente Vincenzo Giannotti confermato alla guida del Centro Orafo “Il Tarì” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il vicepresidente di Confindustria Caserta, Vincenzo Giannotti, è stato confermato alla guida del Centro Orafo “Il Tarì” per il prossimo triennio. A lui e alla sua squadra i complimenti e gli auguri di tutta l’Associazione. Nato a Napoli il 14 febbraio 1957, è figlio d’arte: il padre Roberto e la madre Lucia sono storici gioiellieri di Borgo Orefici a Napoli. Dopo gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, prima come rappresentante, poi come responsabile degli acquisti, e in breve matura una profonda conoscenza del mondo Orafo-argentiero italiano, venendo a contatto con i principali protagonisti del settore. È tra i soci fondatori de “Il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildi, è statodel“Il” per il prossimo triennio. A lui esua squadra i complimenti e gli auguri di tutta l’Associazione. Nato a Napoli il 14 febbraio 1957, è figlio d’arte: il padre Roberto e la madre Lucia sono storici gioiellieri di Borgo Orefici a Napoli. Dopo gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, prima come rappresentante, poi come responsabile degli acquisti, e in breve matura una profonda conoscenza del mondo-argentiero italiano, venendo a contatto con i principali protagonisti del settore. È tra i soci fondatori de “Il ...

