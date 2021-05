Conferenza stampa D’Aversa: «Resto? Parma trascende ogni categoria» (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. SITUAZIONE – «Dobbiamo ancora fare l’allenamento ed in quanti saremo lo sapremo oggi pomeriggio. Ieri eravamo in 13 senza i Primavera, valuteremo tutte le situazioni». ULTIMA Conferenza? – «Sicuramente sarà l’ultima pre-gara di questo campionato. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che lavorano attorno al Parma giorno per giorno, sia in campo che non. Chiaro che quello che mi preme dire è che mi dispiace per l’esito finale, ma credo sia anche normale per chi è qui da diverso tempo e ha fatto qualcosa di importante ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Roberto, allenatore del, parla inalla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole Robertoha parlato inalla vigilia della gara contro la Sampdoria. SITUAZIONE – «Dobbiamo ancora fare l’allenamento ed in quanti saremo lo sapremo oggi pomeriggio. Ieri eravamo in 13 senza i Primavera, valuteremo tutte le situazioni». ULTIMA? – «Sicuramente sarà l’ultima pre-gara di questo campionato. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che lavorano attorno algiorno per giorno, sia in campo che non. Chiaro che quello che mi preme dire è che mi dispiace per l’esito finale, ma credo sia anche normale per chi è qui da diverso tempo e ha fatto qualcosa di importante ...

Advertising

marattin : Sono stato alla conferenza stampa in cui la Lega ha presentato le proprie proposte in materia fiscale (così come as… - borghi_claudio : Live: conferenza stampa su proposte fisco Lega - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani, giovedì #20maggio alle ore 16, il Presidente Draghi terrà una #conferenzastampa con il Ministro… - Ejeon091 : RT @BTSItalia_twt: ??| Foto della stampa dalla conferenza di Butter ~ Maknae line @BTS_twt ? Schedule: - Ejeon091 : RT @BTSItalia_twt: ??| Foto della stampa dalla conferenza di Butter ~ Hyung line @BTS_twt ? Schedule: -