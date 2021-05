Condono cartelle esattoriali: regole entro il 20 giugno (Di venerdì 21 maggio 2021) Con la conversione del Sostegni 1 scattano i 30 giorni per il decreto attuativo. Intanto il Sostegni-bis sposta al 30 giugno il termine per la sospensione delle notifiche Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 21 maggio 2021) Con la conversione del Sostegni 1 scattano i 30 giorni per il decreto attuativo. Intanto il Sostegni-bis sposta al 30il termine per la sospensione delle notifiche

Advertising

theamazer : Dov'è la lotta all'evasione fiscale del #governoSalviniDraghi? Non pervenuta. Anzi: si va sempre verso la solita ro… - LucreziaAP : RT @sole24ore: Cartelle, conto alla rovescia per il condono: regole entro il 20 giugno - sole24ore : Cartelle, conto alla rovescia per il condono: regole entro il 20 giugno - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Cartelle, conto alla rovescia per il condono: regole entro il 20 giugno - Ossmeteobargone : RT @sole24ore: Cartelle, conto alla rovescia per il condono: regole entro il 20 giugno -