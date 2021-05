Concorso straordinario per il ruolo, come acquisiranno l’abilitazione i docenti vincitori. Eliminati prova finale e 24 CFU. NOVITÀ SOSTEGNI BIS (Di venerdì 21 maggio 2021) Concorso straordinario per il ruolo, NOVITÀ dal Decreto SOSTEGNI bis. Le NOVITÀ riguardano l'integrazione delle graduatorie con tutti i candidati che hanno superato la prova con almeno 56/80, l'anticipo delle assunzioni a settembre 2021 nonostante la programmazione triennale, e le modifiche apportate al percorso per conseguire l'abilitazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021)per ildal Decretobis. Leriguardano l'integrazione delle graduatorie con tutti i candidati che hanno superato lacon almeno 56/80, l'anticipo delle assunzioni a settembre 2021 nonostante la programmazione triennale, e le modifiche apportate al percorso per conseguire l'abilitazione. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Concorso straordinario per il ruolo, come acquisiranno l’abilitazione i docenti vincitori. Eliminati prova finale e… - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, come acquisiranno l’abilitazione i docenti vincitori. Eliminati prova finale e… - infoitinterno : Maxi piano assunzioni da 70mila docenti: 49mila da concorso straordinario e graduatorie esistenti, oltre 18mila pre… - bizcommunityit : Docenti seconda fascia GPS, il concorso straordinario per l’abilitazione è finito nel nulla? - Uilscuolamonza : Pubblicazione graduatoria Concorso straordinario: finalmente! -