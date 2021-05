Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, eliminata la prova preselettiva. Ma le iscrizioni sono ormai chiuse (Di venerdì 21 maggio 2021) Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria: due bandi distinti, pubblicati ad aprile 2020 rispettivamente con Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 e Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020. Due concorsi per i quali sono già depositate più di 400mila candidature, ma che non è stato possibile svolgere a causa dell'emergenza sanitaria che ha interessato il Paese nell'ultimo anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021): due bandi distinti, pubblicati ad aprile 2020 rispettivamente con Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 e Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020. Due concorsi per i qualigià depositate più di 400mila candidature, ma che non è stato possibile svolgere a causa dell'emergenza sanitaria che ha interessato il Paese nell'ultimo anno. L'articolo .

Advertising

olivieripennesi : RT @francyungaro: Decreto #SostegniBis via libera dal Cdm. Norma anti-licenziamenti. #100milioni alle attività chiuse Un provvedimento di… - orizzontescuola : Concorso ordinario infanzia primaria e secondaria, eliminata la prova preselettiva. Ma le iscrizioni sono ormai chi… - NicoEsp72 : RT @francyungaro: Decreto #SostegniBis via libera dal Cdm. Norma anti-licenziamenti. #100milioni alle attività chiuse Un provvedimento di… - SignorAldo : RT @francyungaro: Decreto #SostegniBis via libera dal Cdm. Norma anti-licenziamenti. #100milioni alle attività chiuse Un provvedimento di… - cronaca_news : Concorso ordinario scuola, quando? Entro fine estate. Prove per docenti: si comincia da materie STEM… -