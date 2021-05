Concorsi Agenzia del Farmaco, diario prove rinviato a giugno: le novità (Di venerdì 21 maggio 2021) *aggiornamento del 21/05/2021: Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale degli avvisi che riguardano le prove scritte dei Concorsi per l’Agenzia del Farmaco. In particolare, è stato disposto il rinvio del diario delle prove per i profili di: Assistente di amministrazione Area II (Avviso); Funzionario della comunicazione Area III (Avviso); Funzionario economico-finanziario Area III (Avviso); Funzionario giuridico di amministrazione Area III (Avviso). Nuove comunicazioni saranno pubblicate il 22 giugno 2021. È stato invece pubblicato il diario delle prove scritte del profilo di Funzionario statistico Area III. Queste si svolgeranno da remoto, con sistema di proctoring, nei giorni: 7 giugno 2021, ore 9,30; 8 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 21 maggio 2021) *aggiornamento del 21/05/2021: Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale degli avvisi che riguardano lescritte deiper l’del. In particolare, è stato disposto il rinvio deldelleper i profili di: Assistente di amministrazione Area II (Avviso); Funzionario della comunicazione Area III (Avviso); Funzionario economico-finanziario Area III (Avviso); Funzionario giuridico di amministrazione Area III (Avviso). Nuove comunicazioni saranno pubblicate il 222021. È stato invece pubblicato ildellescritte del profilo di Funzionario statistico Area III. Queste si svolgeranno da remoto, con sistema di proctoring, nei giorni: 72021, ore 9,30; 8 ...

CaleEuropaEdic : ?? Youth with Refugees #Art Contest:'Attivo #concorso Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati a tema #sport'.… - unipv : #VociFarnesina Diventare un diplomatico? In occasione del Concorso diplomatico 2021 @ItalyMFA se ne parla con Vice… -