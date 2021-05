Con R2M l' Europa sceglie la Sardegna come sito pilota per la transizione energetica

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Con R2M

Globalist.it

outstream L'intuizione è venuta grazie all'attività diEnergy (sede anche a Cagliari), spin off diSolution che,Pavia, sono gli uffici italiani della società di consulenza e ..."I progetti che facciamola Comunità Europea - racconta Omar Caboni, ingegnere esperto in progettazione eco - sostenibile e gestione dell'energia e managing director diEnergy ESCo - ...L’isola di San Pietro potrebbe diventare la prima piccola isola energeticamente autosufficiente. Nel paese in provincia di Sassari si sperimenta una vera “smart grid” ...Sardegna isola della transizione energetica: quattro progetti verdi finanziati dalla Comunità Europea attraverso Horizon 2020 (programma di ricerca e innovazione). (ANSA) ...