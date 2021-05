Come difendere davvero i lavoratori: più attuale che mai la lezione di D’Antona (Di venerdì 21 maggio 2021) Al direttore - E’ successio qualcosa?Giuseppe De Filippi Al direttore - Il 20 maggio 1999, alle 8.30 a Roma, a pochi passi da casa sua, viene atrocemente ucciso Massimo D’Antona, giurista e docente universitario di Diritto del lavoro nella facoltà di Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma, consulente dell’allora ministro del Lavoro, Antonio Bassolino. Poche ore dopo, arrivò la rivendicazione delle nuove Brigate Rosse: “La nostra organizzazione ha individuato il ruolo politico-operativo svolto da Massimo D’Antona, ne ha identificato la centralità e, in riferimento al legame tra nodi centrali dello scontro e rapporti di forza e politici generali tra le classi, ha rilanciato l’offensiva combattente”. Il professor D’Antona fu ucciso per aver segnalato quanto accade nei paesi più avanzati in tema di diritto del lavoro, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Al direttore - E’ successio qualcosa?Giuseppe De Filippi Al direttore - Il 20 maggio 1999, alle 8.30 a Roma, a pochi passi da casa sua, viene atrocemente ucciso Massimo, giurista e docente universitario di Diritto del lavoro nella facoltà di Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma, consulente dell’allora ministro del Lavoro, Antonio Bassolino. Poche ore dopo, arrivò la rivendicazione delle nuove Brigate Rosse: “La nostra organizzazione ha individuato il ruolo politico-operativo svolto da Massimo, ne ha identificato la centralità e, in riferimento al legame tra nodi centrali dello scontro e rapporti di forza e politici generali tra le classi, ha rilanciato l’offensiva combattente”. Il professorfu ucciso per aver segnalato quanto accade nei paesi più avanzati in tema di diritto del lavoro, ...

