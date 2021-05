Come cambia il colore delle regioni: da lunedì tutta Italia in zona gialla. La Valle d’Aosta lascia l’arancione (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid, Come cambia il colore delle regioni: per la prima volta Italia tutta gialla Oggi, venerdì 21 maggio, è il giorno della pubblicazione del consueto monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di Sanità e la conseguente ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sui colori delle regioni. Il nuovo sistema di monitoraggio inserito nell’ultimo decreto per tre settimane verrà affiancato a quello vecchio. La grande novità è che tutta l’Italia sarà gialla da lunedì 24 maggio. Anche la Valle d’Aosta, attualmente in zona arancione, passerà a quella gialla. Dunque da ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid,il: per la prima voltaOggi, venerdì 21 maggio, è il giorno della pubblicazione del consueto monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di Sanità e la conseguente ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sui colori. Il nuovo sistema di monitoraggio inserito nell’ultimo decreto per tre settimane verrà affiancato a quello vecchio. La grande novità è chel’saràda24 maggio. Anche la, attualmente inarancione, passerà a quella. Dunque da ...

