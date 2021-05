Clementino e Nina Zilli in Señorita, il nuovo singolo scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate (Di venerdì 21 maggio 2021) Clementino e Nina Zilli in Señorita, il nuovo singolo disponibile da oggi – venerdì 21 maggio – in radio e negli store digitali. La canzone è prodotta da Zef e Cino e nasce dalla collaborazione tra il rapper napoletano Clementino e la cantante Nina Zilli, pronti a tornare in radio con un singolo da ascoltare in estate. Tra gli autori del testo ci sono anche gli amici Rocco Hunt e Federica Abbate. Clementino e Nina Zilli in Señorita regalano un sound fresco e spensierato, perfetto per il periodo estivo. Sarà il tormentone dell’estate? “Credo che possa essere una delle tracce ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)in, ildisponibile da oggi – venerdì 21 maggio – in radio e negli store digitali. La canzone è prodotta da Zef e Cino e nasce dalla collaborazione tra il rapper napoletanoe la cantante, pronti a tornare in radio con unda ascoltare in estate. Tra gli autori del testo ci sono anche gli amiciinregalano un sound fresco e spensierato, perfetto per il periodo estivo. Sarà il tormentone dell’estate? “Credo che possa essere una delle tracce ...

Advertising

RecensiamoMusic : Nuovi Singoli, settimana 20 del 2021: in radio la coppia di #Clementino e #NinaZilli - FrequenzaIT : Clementino e Nina Zilli insieme nel brano “Señorita”. Il brano caratterizzato da sonorità tipicamente tropicali de… - ninazilli : RT @RadioAirplay_it: Da domani 21 maggio in tutte le #radio #senorita il nuovo, esplosivo singolo di @CLEMENTINOIENA insieme a @ninazilli… - RadioAirplay_it : Da domani 21 maggio in tutte le #radio #senorita il nuovo, esplosivo singolo di @CLEMENTINOIENA insieme a… - MusicInContact : Clementino feat. Nina Zilli: fuori domani “Señorita”, il loro nuovo singolo scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate -