Claudio Domino, il giallo del bambino ucciso a Palermo: nuove gravi accuse

Claudio Domino, da 35 anni i genitori del piccolo ucciso a Palermo cercano la verità. Oggi incontro con i magistrati

Trentacinque anni di misteri e ancora nessun colpevole. È una tante storie italiane macchiate di sangue quella del piccolo Claudio Domino, il ragazzino di 11 anni che il 7 ottobre 1986 morì per un colpo di pistola. Negli ultimi tempi pare che qualcosa si stia muovendo grazie soprattutto ai genitori che continuano a chiedere giustizia e verità. Graziella Accetta e Ninni Domino sono la mamma e il papà del piccolo Claudio che la settimana scorsa aveva protestato davanti ai cancelli del Tribunale di Palermo. Sono stati convocati e per oggi è ...

La Procura incontra i genitori di Claudio Domino, 'piccolo passo'

PALERMO - "Oggi si è messa una piccola pietra per provare a costruire una verità sulla fine di nostro figlio". Così Graziella e Ninni Domino, genitori di Claudio Domino, ucciso con un colpo di pistola in faccia il 7 ottobre 1986 a Palermo. Oggi i genitori di Claudio, a 34 anni dai fatti senza che ci sia mai stato un processo o indagini approfondite, ...

