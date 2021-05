Citizen Jane Fonda: stasera su Sky Arte e NOW in prima visione il documentario dedicato all'attrice (Di venerdì 21 maggio 2021) Va in onda stasera su Sky Arte e in streaming su NOW, in prima visione alle 21:15, Citizen Jane Fonda, il documentario diretto da Florence Platarets dedicato all'attrice americana. Il documentario Citizen Jane Fonda, scritto e diretto da Florence Platarets, in onda stasera su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) in prima visione alle 21:15 - disponibile anche in streaming su NOW - racconta l'impegno di una donna che non ha mai smesso di scegliere una strada diversa da quella più facile, nella vita privata come in quella pubblica, interrogandosi costantemente sul contributo che avrebbe ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) Va in ondasu Skye in streaming su NOW, inalle 21:15,, ildiretto da Florence Plataretsall'americana. Il, scritto e diretto da Florence Platarets, in ondasu Sky(canali 120 e 400 di Sky) inalle 21:15 - disponibile anche in streaming su NOW - racconta l'impegno di una donna che non ha mai smesso di scegliere una strada diversa da quella più facile, nella vita privata come in quella pubblica, interrogandosi costantemente sul contributo che avrebbe ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Citizen Jane Fonda: stasera su Sky Arte e NOW in prima visione il documentario dedicato all'attrice… - daydream_sara : RT @SkyArte: Erede dello star system di Hollywood e musa del cinema d'autore francese, produttrice, femminista e imprenditrice senza paura,… - LeddiMarco : RT @SkyArte: Erede dello star system di Hollywood e musa del cinema d'autore francese, produttrice, femminista e imprenditrice senza paura,… - MariaMusto19 : RT @SkyArte: Erede dello star system di Hollywood e musa del cinema d'autore francese, produttrice, femminista e imprenditrice senza paura,… - VanityFairIt : Sky Arte, con un documentario in onda alle 21.15 del 21 maggio, ha deciso di ripercorrerne la carriera, dentro e fu… -