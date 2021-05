«Citizen Jane Fonda» | lotte e sogni dell’attrice che ha cambiato l’America

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 21 maggio 2021) Jane Fonda, la donna, l’artista, l’attivista decisa a cambiare l’America, poi il mondo. Florence Platarets, di professione regista, ha voluto raccontare in un documentario inedito la complessità di un’attrice che ha saputo valicare i confini del cinema. E, insieme, quelli più ostici del retaggio familiare. Citizen Jane Fonda, in onda su Sky Arte nella prima serata di venerdì 21 maggio, è il racconto di una bambina divenuta donna, dello strappo consapevole con il quale ha potuto (e saputo) allontanarsi dall’ombra paterna, dal confronto costante e continuo con il talento di un padre famoso. Jane Fonda, che la Platarets ha colto nella sua tridimensionalità, è ripresa giovane, quando, in aperto contrasto con le tecniche attoriali del padre Henry, decide di iscriversi alla Actors School di New York. Tremava, allora, gli occhi colmi di paura. Jane Fonda, ai suoi maestri, appariva fragile, spaventata, alla ricerca di qualcosa cui non sapeva dare nome.