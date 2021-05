Cina, terremoto sulla provincia di Qinghai: scossa di magnitudo 7.4 (Di venerdì 21 maggio 2021) Cina, terremoto sulla provincia nord-occidentale di Qinghai: scossa di magnitudo 7.4. Come rende noto l’Istituto geologico americano, Usgs, un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la provincia nord-occidentale cinese di Qinghai. L’epicentro della scossa, registrata intorno alle ore 2.0 in Cina ( le 20 e 40 ora italiana), è stato localizzato circa 400 chilometri a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 21 maggio 2021)nord-occidentale didi7.4. Come rende noto l’Istituto geologico americano, Usgs, undi7,4 ha colpito lanord-occidentale cinese di. L’epicentro della, registrata intorno alle ore 2.0 in( le 20 e 40 ora italiana), è stato localizzato circa 400 chilometri a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

