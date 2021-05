Ci è voluto tanto a riconoscere che il coronavirus si trasmette per via aerea (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo abbiamo iniziato a capire un anno fa ma l'OMS l'ha riconosciuto solo ora, dopo un lungo dibattito su droplet e aerosol Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo abbiamo iniziato a capire un anno fa ma l'OMS l'ha riconosciuto solo ora, dopo un lungo dibattito su droplet e aerosol

