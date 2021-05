Chiusure | c’è chi si ribella contro Speranza

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 maggio 2021) C’è chi lo dice sottovoce. Chi lo fa in maniera sfacciata. Chi vorrebbe ma non ne ha la possibilità e guarda con occhi sognanti i colleghi che, nascosti nella vastità delle campagne, organizzano matrimoni prima del liberi tutti del governo. È una sorta di ribellione silenziosa, una necessità che trova concordi gestori e sposi, con la complicità degli invitati. Niente green pass, al diavolo il “Covid manager”, chissenefrega del dpcm che fino al 15 giugno vieta feste, compleanni e banchetti nuziali dopo il fatidico sì. “Non si potrebbe fare – spiega un operatore del settore – ma io chiudo il portone, siamo nel bel mezzo dei campi coltivati, chi volete che ci senta?” Brindisi in barba aBasterebbe girare un po’ le location per capire che non tutte le coppie hanno rinunciato allo scambio dell’anello. In fondo le cerimonie (civili e religiose) sono ricominciate da ...