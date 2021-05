Chiara Ferragni sdogana le ciabatte con il calzino bianco. Ed è subito tendenza (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutto ciò che Chiara Ferragni indossa fa tendenza. Qualunque cosa, anche se si tratta di ciabatte in gomma con calzino (spesso) bianco. Un abbinamento che fino a ieri avrebbe fatto rabbrividire le più accanite fashion victim oggi diventa di grido. Tanto che le ciabatte di gomma da piscina indossate dalla “regina delle influencer” ora sono introvabili. Si tratta delle “Yeezy Slides” disegnate dal rapper e produttore discografico Kanye West per Adidas. Molto i voga negli Stati Uniti soprattutto tra le celebrità come Kendall Jenner o Billie Eilish. Un modello di scarpa da piscina che sulle piattaforme di e-commerce come Farfetch ha un costo che oscilla tra i 500 e i 1200 euro. Anche se il prezzo di vendita originale sarebbe intorno ai 60 euro. “Solo tu le puoi portare con ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutto ciò cheindossa fa. Qualunque cosa, anche se si tratta diin gomma con(spesso). Un abbinamento che fino a ieri avrebbe fatto rabbrividire le più accanite fashion victim oggi diventa di grido. Tanto che ledi gomma da piscina indossate dalla “regina delle influencer” ora sono introvabili. Si tratta delle “Yeezy Slides” disegnate dal rapper e produttore discografico Kanye West per Adidas. Molto i voga negli Stati Uniti soprattutto tra le celebrità come Kendall Jenner o Billie Eilish. Un modello di scarpa da piscina che sulle piattaforme di e-commerce come Farfetch ha un costo che oscilla tra i 500 e i 1200 euro. Anche se il prezzo di vendita originale sarebbe intorno ai 60 euro. “Solo tu le puoi portare con ...

