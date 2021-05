Chiara Ferragni sdogana le ciabatte con i calzini bianchi e fa tendenza (ma non tutti approvano) – FOTO (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiara Ferragni in tendenza su Twitter: perché? Per aver pubblicato uno scatto con le ciabatte ed i calzini bianchi alla tedesca che, probabilmente, saranno a breve il nuovo trend. Chiara Ferragni sdogana le ciabatte con i calzini bianchi Chiara Ferragni sdogana il trend della primavera-estate 2021 e finisce in tendenza, tipico. Per un pomeriggio di shopping in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 21 maggio 2021)insu Twitter: perché? Per aver pubblicato uno scatto con leed ialla tedesca che, probabilmente, saranno a breve il nuovo trend.lecon iil trend della primavera-estate 2021 e finisce in, tipico. Per un pomeriggio di shopping in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - repubblica : Chiara Ferragni abbatte l’ultimo tabù: le ciabatte con i calzini bianchi - sofia23569 : Raga non vi scandalizzate,Chiara sta semplicemente imitando un modello usato in America #Ferragni - boyshjt_ : La gente scandalizzata da chiara ferragni che esce con le ciabatte quando quelle ciabatte sono yeezy e spoiler in a… - Bianca34874951 : RT @salines_simone: Chiara Ferragni lancia le sue ciabatte alla modica cifra di 175€. Mia madre a me le lanciava gratis -