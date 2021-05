Chiara Ferragni in ciabatte e calzini bianchi scatena l'ironia del web (Di venerdì 21 maggio 2021) La regina dei social, Chiara Ferragni, pubblica le sue foto in giro per la città, con indosso i calzini bianchi corti e ciabatte marroni simil-sandalo con la punta aperta. L’ironia corre sul web e i paragoni con i cugini tedeschi, ideatori dello stile ‘sandalo-calzino’, fioccano: “Ferragni mettete in fila. Non te sei inventata niente, prima de te ce stanno i tedeschi”, scrive un internauta romano. “Se comincia a mangiare patate è finita!”, osserva un altro. “Chiara Ferragni lancia le sue ciabatte alla modica cifra di 175 euro. Mia madre a me le lanciava gratis”, twitta un altro ancora. “La Ferragni - scrive una ragazza - potrebbe imporre qualsiasi tendenza, e quale mi va a scegliere? Le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) La regina dei social,, pubblica le sue foto in giro per la città, con indosso icorti emarroni simil-sandalo con la punta aperta. L’corre sul web e i paragoni con i cugini tedeschi, ideatori dello stile ‘sandalo-calzino’, fioccano: “mettete in fila. Non te sei inventata niente, prima de te ce stanno i tedeschi”, scrive un internauta romano. “Se comincia a mangiare patate è finita!”, osserva un altro. “lancia le suealla modica cifra di 175 euro. Mia madre a me le lanciava gratis”, twitta un altro ancora. “La- scrive una ragazza - potrebbe imporre qualsiasi tendenza, e quale mi va a scegliere? Le ...

Advertising

ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - repubblica : Chiara Ferragni abbatte l’ultimo tabù: le ciabatte con i calzini bianchi - soltantoesse : Non Chiara Ferragni che si è presa anche la nespresso - paolasacchiero : Ma quale tabù! Le canottiere come @maite_paroli da sempre portano orribili ciabatte con calzini bianchi. Chiara Fer… - comeasyouare_s : RT @MichelaMgl: Il problema non è #chiaraferragni con le ciabatte di gomma e i calzini. Il problema saranno quelle che, domani, usciranno c… -