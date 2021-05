Chi è Enrico Michetti, il "Tribuno della Radio" che FdI vuole sindaco a Roma (Di venerdì 21 maggio 2021) “Dai, che sei sindaco!”. Oppure: “L’uomo giusto al posto giusto”. O ancora: “Finalmente al Campidoglio una persona onesta e competente”. Riceve messaggi così, in pubblico e in privato Enrico Michetti. Chi? Sintonizzarsi sulle onde di Radio Radio e non riconoscerlo è impossibile. È una piccola grande star della conversazione Radiofonica della Capitale, una sorta di The Voice che commenta tutto lo scibile e soprattutto interviene sui temi, le gioie e i dolori del vivere a Roma e dell’amministrare questa città. Radio Radio è l’emittente Romana da cui risuona la sua voce in pillole quotidiane. Ha il suo pubblico, che pende dal suo microfono e gli manda attestati di fiducia e di fedeltà, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) “Dai, che sei!”. Oppure: “L’uomo giusto al posto giusto”. O ancora: “Finalmente al Campidoglio una persona onesta e competente”. Riceve messaggi così, in pubblico e in privato. Chi? Sintonizzarsi sulle onde die non riconoscerlo è impossibile. È una piccola grande starconversazionefonicaCapitale, una sorta di The Voice che commenta tutto lo scibile e soprattutto interviene sui temi, le gioie e i dolori del vivere ae dell’amministrare questa città.è l’emittentena da cui risuona la sua voce in pillole quotidiane. Ha il suo pubblico, che pende dal suo microfono e gli manda attestati di fiducia e di fedeltà, ...

Advertising

SavinoItaliano : RT @europaverde_it: La proposta di Enrico Letta di una piccola #tassadisuccessione dell'1% per i grandi patrimoni è corretta nella sostanza… - davidefigoli : RT @ngiocoli: Quindi per Enrico Letta la differenza tra lui e Salvini è credere che la libertà individuale viene, testuale, DOPO e non prim… - HuffPostItalia : Chi è Enrico Michetti, il 'Tribuno della Radio' che FdI vuole sindaco a Roma - Curini : RT @ngiocoli: Quindi per Enrico Letta la differenza tra lui e Salvini è credere che la libertà individuale viene, testuale, DOPO e non prim… - GOENRI : @ZanAlessandro @EnricoLetta @pdnetwork Vangelo secondo Enrico : chi non é mai stato populista (col culo di altri) scagli la ....prima idea -