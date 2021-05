Chi è Beatrice Marchetti? Età, altezza, fidanzato e Instagram (Di venerdì 21 maggio 2021) Conosciamo meglio la modella Beatrice Marchetti, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021, attraverso alcune curiosità sul suo conto. Dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata e al fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram e social network. Chi è Beatrice Marchetti Nome e Cognome: Beatrice MarchettiData di nascita: 1995Luogo di Nascita: Zone (BresciaEtà: 25 annialtezza: 1 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 21 maggio 2021) Conosciamo meglio la modella, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021, attraverso alcune curiosità sul suo conto. Dall’età, all’, per passare alla vita privata e al, la carriera e dove seguirla sue social network. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1995Luogo di Nascita: Zone (BresciaEtà: 25 anni: 1 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Beatrice_022 : chi vuole essere taggato a 00:00? commentate?? - Milan10Tony : #Isola Giovedì Per I Famosi????, 67°Giorno In Honduras Per I Naufraghi??, Tutti Allo Stremo e Lamentele Nel Gruppo??,Ca… - battiatino : @carlucci_cc @jazzmusic52 Sto disadattato di #jacoboni con chi cazzo parla dato che i suoi tweet non li legge nessu… - MariaAn97370472 : @Dante_Aligheri Seguito di Mirabili effetti di Beatrice su tutti: Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gl… - jvngparks : @Beatrice_022 Chissà chi sei?? -