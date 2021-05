(Di venerdì 21 maggio 2021) A solo un giorno del suo 75esimo compleanno, avvenuto il 20 maggio, la cantante popha annunciato l’uscita del suo. Si tratterà di un biopic deidi “”, probabilmente distribuito da Universal Pictures.: in uscita un biopic daidi “Mia”? Alla viglia del suo 75esimo compleanno, avvenuto il 20 maggio, la cantante statunitenseha annunciato l’uscita del suo. A produrre il biopic saranno idi “”. La cantante pop ha fatto sapere la notizia attraverso il suo profilo Twitter. Nel suo tweet,afferma che il ...

Advertising

vogue_italia : Sognando Lady Gaga come protagonista - Billa42_ : Cher - film biografico dai produttori di “Mamma Mia!” - Screenweek : La vita della grande #Cher che proprio oggi compie 75 anni, sarà raccontata in un film, che vedrà il coinvolgimento… - VanityFairIt : La protagonista di «Ragazze a Beverly Hills», 26 anni dopo l'uscita del film cult ha reinterpretato il suo personag… - GoingNewsGN : #Cher annuncia la produzione del suo biopic La sceneggiatura del film verrà scritta da #EricRoth, nei crediti del r… -

Ultime Notizie dalla rete : Cher film

Ilbiografico verr scritto dal premio Oscar Eric Roth e prodotto da Judy Craymer e Gary Goetzman. in lavorazione un nuovosulla vita di: a rivelarlo stata l iconica cantante nel giorno del suo 75esimo ...... sarà scritta dallo sceneggiatore premio Oscar Eric Roth e prodotta da Judy Craymer, la mano dietro il musical 'Mamma Mia!' e Gary Goetzman che ha invece prodotto l'omonimo. Nel 2018è ...La cantante pop statunitense Cher ha annunciato che i produttori di "Mamma Mia!" stanno lavorando a un biopic ispirato alla sua vita.Cher ha annunciato che la Universal ha in programma un biopic su di lei. La notizia le è arrivata proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno e lei non poteva che essere felice del progetto. Cher: ...