Ceuta | volontaria abbraccia migrante | insultata sui social ma anche elogiata

Una volontaria della Croce rossa in Spagna, Luna Reyes , è finita vittima di una valanga di attacchi sui social dopo che il video in cui abbraccia un migrante senegalese appena arrivato a Ceuta , l'enclave...

