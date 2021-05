Certificato digitale europeo per viaggiare senza restrizioni (Di venerdì 21 maggio 2021) Accordo tra Parlamento europeo e Consiglio Ue su Certificato digitale per viaggiare in Europa. Il Certificato sarà disponibile in formato digitale o cartaceo. Attesterà che una persona è stata vaccinata o è risultata negativa ad un test. Per la decisione finale bisognerà aspettare altri passaggi che si completeranno probabilmente entro metà giugno. Un Certificato digitale per viaggiare in Europa senza restrizioni Raggiunto oggi un accordo provvisorio per un Certificato digitale Covid dell’UE per facilitare la libera circolazione in Europa durante la pandemia. Il documento accerterà che la persona è vaccinata contro il coronavirus o è risultata negativa ad un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Accordo tra Parlamentoe Consiglio Ue superin Europa. Ilsarà disponibile in formatoo cartaceo. Attesterà che una persona è stata vaccinata o è risultata negativa ad un test. Per la decisione finale bisognerà aspettare altri passaggi che si completeranno probabilmente entro metà giugno. Unperin EuropaRaggiunto oggi un accordo provvisorio per unCovid dell’UE per facilitare la libera circolazione in Europa durante la pandemia. Il documento accerterà che la persona è vaccinata contro il coronavirus o è risultata negativa ad un ...

