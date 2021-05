Centrodestra | si rafforza l’ipotesi De Stasio candidata sindaco Ma al tavolo non c’è più MN

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rosetta De, da questa sera, è decisamente il nome in pole position per la candidatura anel. È quanto emerge all’esito del nuovodella coalizione tenutosi questo pomeriggio all’Hotel Traiano. Avvocatessa, già consigliere regionale, una vita ‘a destra’, il suo nome circolava già da alcuni giorni. A proporlo ufficialmente, oggi, sono state le associazioni ‘Benevento Libera’ e ‘Città Nuova’. Un gradimento di massima è stato espresso da Fratelli d’Italia, che ha comunque ribadito che l’opzione Paolucci è ancora in piedi e dalla Lega. Decisamente meno convinta è apparsa Forza Italia, decisa a sondare anche altre opportunità. L’altra novità odierna è data dall’assenza di Mezzogiorno Nazionale, l’associazione che fa capo a Pasquale Viespoli. ...