Centri Commerciali Coop Liguria: al Gabbiano di Savona e a Le Serre di Albenga da domani riaprono nei weekend tutti i negozi (Di venerdì 21 maggio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di venerdì 21 maggio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni /Corsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Advertising

meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - marcodimaio : Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristora… - LuceverdeRadio : ?Decreto #17maggio ??Posticipato alle 23 divieto di uscita notturna Dal 7 giugno slitta a mezzanotte Dal 21 giugno… - BJLiguria : Riaprono i negozi dei centri commerciali nel weekend: 96 punti vendita del circuito Coop Liguria -… -