C' è un artista che realizza sculture ispirandosi alla meccanica quantistica

(Di venerdì 21 maggio 2021) La sua collezione si chiama Heisenberg Objects, è ispirata all'omonimo fisico e comprende sei oggetti Ogni oggetto della serie è per lo più riconoscibile da lontano, ma quando lo spettatore si avvicina, l'ottica si distorce, cambiando la prospettiva. "La tua interazione con la scultura determina in ultima analisi il suo aspetto", sostiene Oefner.

Advertising

paolaturci : Il giorno più brutto , una perdita senza misura. Piango il Maestro, l’artista, la persona e l’amico, tutto ciò che… - virginiaraggi : Con Franco #Battiato scompare un musicista unico, artista all’avanguardia che con le sue opere ha fatto la storia d… - TIM_music : Una TOP 5 infuocata! Ecco le nuove uscite che hai streammato questo weekend su #TIMMUSIC: @sangiovann1, #Aka7even,… - Sandramutti4 : RT @chiaralaporella: Avete mai sentito di Ememem? Ememem è un artista che qualche anno fa ha deciso di agire laddove l'amministrazione comu… - carlottamallone : RT @chiaralaporella: Avete mai sentito di Ememem? Ememem è un artista che qualche anno fa ha deciso di agire laddove l'amministrazione comu… -

Ultime Notizie dalla rete : artista che

Mortel'ha ritratto, dipingendo l'agonia della moglie. La sacra famiglia appare come un'espressione di fatica. La fatica di amare, inseguita da Schiele, vissuto in Austria tra '800 e '900,...... a causa del suo vissuto, sia diventata autolesionista, parlando di un "dolore totale"si è protratto per molto tempo. "Sono diventata insensibile - racconta l'italoamericana - Provavo ...Torna dopo mezzo secolo il “Dizionario” dell’erudito e poeta spagnolo: in oltre 1000 voci un tema che nell’età della scienza è malvisto, ma è una conoscenza che pone in relazione visibile e invisibile ...«Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse “togliti i vestiti”». Lady Gaga torna a parlare della violenza subita all’età di 19 anni con nuovi dettagli nella pr ...