Caterina Balivo confessa “Per mesi non riuscivo a farmene una ragione” (Di venerdì 21 maggio 2021) La conduttrice della Rai, Caterina Balivo, fa una confessione su una trasmissione che ha presentato anni fa. Cosa le è successo? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@CaterinaBalivo) Dopo anni di conduzione in vari programmi andati in onda sulla Rai, Caterina Balivo ha deciso di intraprendere un’altra strada con il suo podcast “Ricomincio da un No”. Nella sua vita le sono stati detti molti No, ma ce ne è uno in particolare che l’ha fatta molto soffrire. Ed ha deciso di raccontarlo lei stessa in un’intervista a Leggo. LEGGI ANCHE—>AVANTI UN ALTRO SUCCEDE DI NUOVO: BONOLIS DICHIARA “RISCHIATO IL CADAVERE..” La conduttrice Caterina ... Leggi su formatonews (Di venerdì 21 maggio 2021) La conduttrice della Rai,, fa una confessione su una trasmissione che ha presentato anni fa. Cosa le è successo? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Dopo anni di conduzione in vari programmi andati in onda sulla Rai,ha deciso di intraprendere un’altra strada con il suo podcast “Ricomincio da un No”. Nella sua vita le sono stati detti molti No, ma ce ne è uno in particolare che l’ha fatta molto soffrire. Ed ha deciso di raccontarlo lei stessa in un’intervista a Leggo. LEGGI ANCHE—>AVANTI UN ALTRO SUCCEDE DI NUOVO: BONOLIS DICHIARA “RISCHIATO IL CADAVERE..” La conduttrice...

Advertising

PasqualeMarro : #CaterinaBalivo, la polemica infiamma il #web: non le manda a dire - Vigilan54364787 : @_Alessio_88 Me la sto facendo sotto dalla paura uuuh bloccato da allessiuccio che paura... l hater di caterina bal… - zazoomblog : Caterina Balivo la polemica fa dividere il web: non le manda a dire - #Caterina #Balivo #polemica #dividere… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: HO SCAPOCCIATO QUANDO MI HANNO TOLTO FESTA ITALIANA. PER MESI NON RIUSCIVO... - bubinoblog : CATERINA BALIVO: HO SCAPOCCIATO QUANDO MI HANNO TOLTO FESTA ITALIANA. PER MESI NON RIUSCIVO... -